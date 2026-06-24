熊本県玉名市は、24日午後5時00分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。 「避難指示（警戒レベル4）」が発令されたのは玉名市全域の28619世帯 61202人です。 「避難指示」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。 ◆自治体による補足情報土砂災害警戒のため線状降水帯半日前予測及び夜間にかけての「レベル４土砂災害危険