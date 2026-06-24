熊本県内の自治体で緊急安全確保を発令している自治体はありません。 【写真を見る】【避難情報】熊本県内の避難指示発令市町村一覧＜24日18:36時点＞ 避難指示（警戒レベル4）が発令されているのは以下の自治体です。 熊本市全域（土砂）8700世帯／19420人 玉名市全域（土砂）28619世帯／61202人 南小国町全域（土砂）1796世帯／4005人 上天草市全域（土砂）10960世帯／23301人 天草市全域（土砂）35629世帯／72835人