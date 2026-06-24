北海道旭川市で2024年、女子高生を殺害したとして殺人などの罪に問われた内田梨瑚被告（23）が、求刑通り懲役27年とした旭川地裁判決を受け入れ、控訴しない方針を固めたことが24日、弁護人への取材で分かった。