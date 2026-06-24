◇セ・リーグ中日・中西―DeNA・平良（バンテリンドームナゴヤ）阪神・大竹―ヤクルト・奥川（甲子園）◇パ・リーグ楽天・前田健―西武・武内（楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンク・前田純―オリックス・高島（みずほペイペイドーム）