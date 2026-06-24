「日本ハム７−４ロッテ」（２４日、エスコンフィールド）日本ハムが４本塁打の一発攻勢で２連勝を飾った。清宮幸が初回に右翼線への先制適時二塁打。五、七回も右翼への安打を放ち、３安打で勝利に貢献した。前日は３打席凡退後、七回の好機に代打を送られて交代。ベンチで悔しげな表情を浮かべていた。この日の活躍に、新庄監督は「昨日代打送りやがって打法」と命名して笑いつつ「あの１本はでかかった」と２死後の先