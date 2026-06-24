夫婦漫才コンビ「宮川大助・花子」の弟子・宮川隼人（52）が24日、自身のインスタグラムを更新。花子（71）による大助（76）との自撮り写真を披露した。隼人は「どんだけ平和やねん」と書き出し、師匠夫妻の自撮り写真をアップ。「花子師匠の顔色も良く大助師匠も嬉しそう」と伝えた。「しかし、この写真だけ見たら…かかあ天下パワハラやな〜」とユーモアを交え、「だって比率よ比率、9対1やで嫁9旦那1。笑笑。いくら自撮り