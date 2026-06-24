片山さつき金融担当相は24日、最新人工知能（AI）を悪用した金融機関へのサイバー攻撃への対策を巡り、国内のメガバンク3行が米グーグル製の最先端AIの利用が可能になったと公表した。幅広い事業者の協力を得て攻撃対策への活用が期待される。片山氏がグーグル日本法人の幹部らとの面会後、財務省内で記者団の取材に明らかにした。他の最先端AIと同様にシステムの脆弱性を発見する能力が高いことに加え、弱点を修復する機能を