秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは２４日、東京・丸の内の三井住友銀行東館を訪れ、障害を抱える芸術家の作品を集めた展覧会を鑑賞された。主催者の「ヘラルボニー」（盛岡市）が企画した国際芸術賞の入賞作６２点が並び、お二人は一つひとつをじっくり見て回られた。アイロンビーズでカレーライスや天丼など２４２の料理を表現して並べた作品の前で、佳子さまは「カラフルでとてもすてきですね」と話された。