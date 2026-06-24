「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARYスペシャル舞台あいさつ付き上映会」が24日、都内の劇場で行われ、AKIRA、NAOTO、白濱亜嵐、川村壱馬、吉野北人、脚本の平沼紀久が出席した。それぞれが一言ずつあいさつすると、サプライズで「HiGH＆LOW」の企画、プロデュースを務めるHIROが登場。観衆から驚きの声と大きな拍手が沸き起こると、HIROは「自分でサプライズにしてくれと言ったわけではないので、それだけは」と、笑顔であいさつし、