◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝６月２４日、函館競馬場ケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）は、函館競馬場のＷコースを単走。強めに追われるとギアを上げ、スピード感満点の動きで勢いよく走り抜けた。佐々木助手は「馬場が悪かったですが、手応えは良かったと思います」とうなずいた。前走のダービー卿チャレンジトロフィーでは、初めてのマ