◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２４日・みずほペイペイドーム）オリックス・高島泰都投手が、２５日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に先発することが決まった。プロ３年目の今季は開幕ローテ入りを果たし、５月までに自己最多の３勝をマーク。ところが、同月３１日の中日戦（京セラドーム大阪）では２回途中を４失点と振るわず、その後はリリーフに配置転換されていた。再び巡ったスターターのチャンスに「