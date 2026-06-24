ブシロードクリエイティブは、同社のカプセルトイブランド「ブシカプ!」より、「おふろキャンセル界隈へあぴん」(1回300円)を全国のカプセルトイコーナーにて6月18日に販売開始した。価格は1回300円・全7種。ふろキャン界隈の気持ちをへあぴんに!?「おふろキャンセル界隈へあぴん」は、文字通り「お風呂をキャンセル」する界隈(通称：ふろキャン界隈)の気持ちを綴ったヘアピン。頑張りすぎてお風呂に入る気力がない時や、明日入る