◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２４日・マツダスタジアム）＝雨天中止＝巨人は、午後６時から広島戦（マツダ）を予定していたが、午後１時３０分に雨天中止が発表された。この日、先発予定だった西舘勇陽投手（２４）は室内練習場でキャッチボールなどを行い、ブルペンでは約３０球を投げて調整。「天候は仕方がないもの」と切り替え、汗を流した。昨季７月にも、先発予定だった試合が雨天中止となった経験がある背番号１