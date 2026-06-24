【モデルプレス＝2026/06/24】福田雄一監督が6月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの目黒蓮が映画「SAKAMOTO DAYS」の現場で差し入れしていたことを明かした。【写真】スノ目黒蓮「疲れが吹き飛ぶ」主演映画現場に“豪快”差し入れ◆「SAKAMOTO DAYS」現場に目黒蓮が差し入れ福田監督は「まだまだ続くぞ！！SAKAMOTO DAYS！！」とつづり、自身が監督を務める「SAKAMOTO DAYS」の撮影現場の裏話を投稿。神戸の山の中の地