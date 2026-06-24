今年でソロデビュー25周年を迎えるTETSUYAが、7月1日（水）にニューシングル「何があっても」をリリースする。これに伴い、7月11日（土）にはZepp Shinjukuにて「25th ANNIVERSARY LIVE」の開催も実施される。＜リリース情報＞TETSUYA「何があっても」2026年7月1日リリースhttps://linkco.re/R9a18M4M＜ライブ情報＞TETSUYA「25th ANNIVERSARY LIVE」2026年7月11日（土）Zepp Shinjuku 開場13:30 / 開演14:30 開場18:00 / 開演19:0