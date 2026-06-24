平野紫耀、ルイ・ヴィトン 2027春夏メンズ・ファッションショーに出席 ルイ・ヴィトンのアンバサダーを務める平野紫耀が、日本時間6月24日（水）午前4時にパリで開催された2027春夏メンズ・コレクションのファッションショーに出席した。 平野紫耀PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON ジャケット\869,000、トップス\179,300、デニムパンツ\204,600、ベルト\116,600、スーツ