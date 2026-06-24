台風7号の情報提供：ウェザーニューズ 24日(水)、岡山県南部では一日雨が降りました。北部では昼頃から雨の範囲が広がりました。最高気温は多くのところで19℃前後となり、肌寒い一日でした。香川県も雨の一日となりました。最高気温は20℃前後で半袖一枚ではひんやりと感じられました。 20日(土)に発生した台風7号が日本に近付いています。台風7号は現在、沖縄の南を北上しています。その後、進路を東寄りに