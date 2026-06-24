気象台は、福岡県や佐賀県で25日に線状降水帯が発生し、大雨となる恐れがあるとして、災害に注意・警戒するよう呼びかけています。 22日から断続的に続く雨。福岡県久留米市では24日未明、1時間に20ミリを超える強い雨が降りました。気象台は、福岡県に24日朝、佐賀県に23日夜、線状降水帯の発生予測を発表しました。線状降水帯の発生はありませんでしたが、福岡県大牟田市、佐賀県武雄市と白石町に、高齢者など避難に時間が