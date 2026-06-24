Lil' Leise But Goldが、6月24日（水）にニューシングル「stella」をリリースした。本作はDaichi Yamamotoが主宰するレーベル・Andlessからのリリースとなり、プロデュースはKMが手がけている。「stella」は、ジャングルの要素を取り入れたドリーミーなサウンドが印象的な一曲。疾走感のあるビートと繊細なメロディが交差し、冷たさの中にどこかあたたかみを感じさせる楽曲に仕上がっている。内省的なムードと高揚感が同居するサウ