パキスタン、米国・イラン間の実務者協議は来週まで再開されないと言及 週末にスイスで第1ラウンドの対話が終了したことを受け、米国とイランの実務者級（テクニカル）協議は今週も継続される予定であった。しかし、最新の更新情報によると、協議の再開スケジュールは来週のいずれかの時点へと持ち越されることとなった。