通貨オプションボラティリティードル円１週間は７．１％付近に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.126.567.126.45 1MO7.646.297.096.52 3MO8.196.137.306.78 6MO8.526.147.597.07 9MO8.656.227.797.22 1YR8.786.528.057.38 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.148.637.63 1MO7.2