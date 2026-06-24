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欧州株独指数が売りに押される、ラインメタル１３％超安 東京時間17:18現在 英ＦＴＳＥ100 10421.55（-7.30-0.07%） 独ＤＡＸ24725.01（-168.57-0.68%） 仏ＣＡＣ40 8342.24（+1.53+0.02%） スイスＳＭＩ 13970.18（+59.48+0.43%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:18現在 ダウ平均先物SEP 26月限52020.00（-62.00-0.12%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限