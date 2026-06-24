秋田朝日放送 秋田市の小学校で、プールの授業を終えた複数の児童がクマ２頭を目撃しました。児童にけがはありませんでした。 警察によりますと24日正午ごろ、秋田市の桜小学校で、３年生の児童６人がプールの授業を終えて校舎に戻ろうとしたところ、プール横の茂みに親子とみられるクマ２頭がいるのを目撃しました。 クマは茂みの奥に去っていったということです。児童にけがはありませんでした。