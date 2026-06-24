静岡県浜松市は老朽化した市営浜松球場を解体し陸上競技場を拡充する計画について、球場を残したまま整備する方針に転換することを明らかにしました。中野市長は24日の会見で「県営野球場計画が足踏み状態のため、浜松球場を暫定的に存続させる」と述べました。1979年に完成した市営浜松球場はこれまでプロ野球の試合などが開催されてきましたが、老朽化が課題となっています。そこで、浜松市は県が新たな野球場を建設することを前