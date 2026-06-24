楽天の前田健太投手（38）が25日の西武戦（楽天モバイル最強パーク）に先発する。登板前日のこの日はキャッチボールなど軽めの調整。前回17日の阪神戦は5回2失点にまとめており、「投げている感覚とか状態は悪くない。あとはしっかり試合の中で結果を出していければいいなと思います」と語った。19日から指揮を執る吉井監督とは以前から面識があり、「大学に行かれたりして、たくさん勉強してきている方。凄く興味あります