女子ゴルフのアース・モンダミン・カップは25日から4日間、千葉・カメリアヒルズCCで開催される。プロ2年目の青木香奈子（26＝マイナビ）はアウト9ホールを回って最終調整。開幕を前に「自分のスイングがどこまで持つか楽しみ」と笑顔を見せた。QTランク72位で臨んだ今季はここまで8試合に出場し予選落ち7回。苦戦の原因はショットの不調にある。オフにスイングを改造。「インパクトゾーンを長くしたかったので右膝を押し込む