左手関節軟骨損傷のため、開幕から戦線離脱していた楽天の宗山塁内野手（23）がファームのハヤテ戦（泉）に「2番・遊撃」で先発出場し、3カ月ぶりに実戦復帰を果たした。遊撃の定位置で初回先頭打者のゴロを軽快にさばくと、4回先頭の第2打席で復帰後初安打となる中前打。「まずは試合に出場できたこと、不安なくしっかりとプレーできたことが一番かなと思います」と汗を拭った。今後に向けて「打席での感覚は立っていけばも