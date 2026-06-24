女子ゴルフのアース・モンダミンカップはあす25日に千葉県・カメリアヒルズカントリークラブ（6699ヤード、パー72）で開幕する。今大会にそろって出場するセキ・ユウティン（28）とユウリ（24＝いずれも中国）の美人姉妹は「うれしいです」と22年日本女子オープン以来の同時出場を喜んだ。22年のゴルフ5レディースで優勝している姉は今季、最終予選会（QT）ランク44位の資格でツアーに参戦。リゾートトラスト・レディースで3