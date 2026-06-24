安保関連3文書の改定に向けた提言を、自民党の浜田靖一安全保障調査会長（左）から受け取る高市首相。右は木原官房長官＝24日午後、首相官邸高市早苗首相は24日、自民党と日本維新の会の両安全保障調査会長と官邸で会い、国家安保戦略など安保関連3文書の改定に向けたそれぞれの提言を受け取った。秋に見込む有識者会議の提言も踏まえ、年末に新たな3文書を閣議決定する。与党の主張に沿って防衛費増額方針を打ち出す見通しだ。