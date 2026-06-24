オリックス・高島泰都投手が、25日ソフトバンク戦の予告先発として公示された。「一人一人しっかり抑えていくことだけを考えたい。長い先を見ずに、1イニング1イニングで結果的に伸びていったらいい。打たれても次の打者を抑える気持ちで、つながれないように意識して投げたい」先発ローテーションを回っていた曽谷が、全体練習が行われた今月18日のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板後、コンディション不良を発症。開幕