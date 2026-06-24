岐阜県の伝統野菜「十六ささげ」の収穫が最盛期を迎えています。鞘に収まる豆が16粒あることからその名がついた「十六ささげ」は、1日でおよそ10cmから20cmも伸びるのが特徴です。本巣市の糸貫地区では、10軒の農家が代々タネを受け継いで育てていて、このうち高木義雄さん(76)のハウスでは、24日朝も40cmほどに伸びた鞘が1本ずつ、ハサミで切り取られていきました。高木義雄委員長：「天ぷらですね。（他にも）魚の缶を油もそ