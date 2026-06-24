ニューヨーク・ニックスの53年ぶり優勝を祝うパレードは、街を熱狂させた。ファイナルMVPのジェイレン・ブランソン、第4戦で劇的なゲームウィナーを決めたOG・アヌノビーらには大きな歓声が集まり、地元を代表する著名人やアーティストも名を連ねる、まさにお祭り騒ぎとなった。 ニックスの優勝を祝う一環として、街にはブルーとオレンジで彩られた特別仕様のごみ箱も設