きょう（２４日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６１３円安の６万９１７４円と続落。これまで“押し目待ちに押し目無し”の様相で７万円台まで一気に駆け上がってきた日経平均だが、上げ足が強烈であるがゆえ一旦止まればそこにとどまることなく、間髪を入れず滑車は逆回転を始めるのが相場の常である。日経平均の騰落レシオ（２５日移動平均）をみると、週明け２２日の時点でちょうど１００％、つまり完全にイ