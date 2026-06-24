今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、株式市場の動向などに左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１６１円１０～１６２円２０銭。 為替相場は１６１円台半ばを中心とする一進一退が続いている。今晩は米５月新築住宅販売件数が発表される程度で、目立った経済指標などは予定されていない。こうしたなか、日本時間２５日未明に米半導体大手マイクロン・テクノロジー＜MU＞の決算発表が予定されて