山形県内最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は１７８円１０銭で、４週ぶりの値上がりとなりました。 【写真を見る】県内ガソリン価格4週ぶり値上がりで「全国3番目の高さ」…来週も小幅な値上がり予想（山形） 来週も小幅な値上がりが予想されています。 資源エネルギー庁によりますと、今月２２日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は１７８円１０銭で、前の週から１円９０銭値上がりしまし