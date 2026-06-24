山形県酒田市で市内の子育て支援施設が集まり、１日だけの遊び場が作られ、子どもたちが元気よく遊び回りました。 【写真を見る】子どもは遊び回り、ママ友づくりやスタッフとの交流も子育て支援施設が合同で開く「1日だけの遊び場」（山形・酒田市） きょう開かれたこのイベントは、酒田市内の７か所の子育て支援施設が合同で開いたものです。 きょうは０歳から６歳までの子どもたちとその保護者１４０人が参加しました。