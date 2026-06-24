エスケイジャパンは、競走馬をモチーフにした「サラブレッドコレクション」から「MEGA BIG ぬいぐるみ」第4弾2種をECサイト「きゃらマルシェ」限定で受注販売する。●名馬が全長70cm超えのMEGAサイズぬいぐるみに！サラブレッドコレクションは、歴代の名馬たちをモチーフに可愛いらしいデザインのぬいぐるみシリーズ。「MEGA BIG ぬいぐるみ」は、全長70cm超えの最も大きなサイズとなる。第4弾のラインアップは、名馬「サイレ