【その他の画像・動画等を元記事で観る】 亀梨和也の1stアルバム『WAVE』（7月8日リリース）のリード曲「WAVE」の先行配信がスタートした。 ■亀梨が心動かされた楽曲を中心に制作に取り組んだアルバム『WAVE』 アルバムタイトル『WAVE』は、心や感情の“波”、アルバム楽曲の幅やグラデーションの“WAVE”を表現しており、亀梨自身が心動かされた楽曲を中心に制作に取り組んだ1枚。そんな1stアルバ