名古屋駅前の旧・名鉄百貨店本店の地下1階に6月24日、ギフトコーナーがオープンしました。名鉄名古屋駅の中央改札口前にオープンした「エムズルリエ名古屋」には青柳総本家や赤福など10店舗が並び、初日は多くの客で賑わいました。名鉄などが進める名古屋駅前の再開発事業が、建設費の高騰などで見直しとなる中、駅前の賑わいを維持しようと今回の店舗オープンに繋がりました。客：「たぶん1