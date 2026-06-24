カーリング女子のロコ・ソラーレは24日、新加入選手を公式サイトで発表。育成チーム、ロコ・ステラで活動しておりました松澤弥子選手が正式に加入となりました。チームは、今年3月の世界選手権で4位。10年ぶりのメダルにはあと一歩届きませんでした。その後、長年チームで活躍した吉田知那美選手が退団を発表していました。チームは公式サイトで、「先日閉幕した日本選手権での結果もしっかりと受け止め、新体制で新シーズンに臨ん