ＴＢＳで毎週木曜よるにお送りしている『櫻井・有吉ＴＨＥ夜会』。６月２５日（木）よる８時５４分から放送の２時間ＳＰは、宇野昌磨、エルフ（荒川・はる）、小田切ヒロ、亀梨和也、島崎和歌子、高島礼子、長谷川忍（シソンヌ）、森田哲矢（さらば青春の光）が登場！ 進行役は藤本美貴が務める。 亀梨和也＆宇野昌磨が話題の行列店に潜入し人生初バイト！ 亀梨和也が話題のイタリアンレストランで人生初バイト！ 飲食店バ