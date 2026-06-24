◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 7-4 ロッテ(24日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの加藤貴之投手、清宮幸太郎選手、野村佑希選手が三者三様のヒーローインタビューを展開しました。先発した加藤投手は7回をわずか79球で2失点に抑え、テンポの良いピッチングで7勝目。打線が前半5回までに6得点と援護をもらっての投球に、「点を取られてもまだまだ点数があったので、本当にのびのびと投げられました」と野手陣へ感謝しました