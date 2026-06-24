原作・三嶋与夢、作画・孟達によるシリーズ累計450万部の成り上がり異世界ファンタジー作品『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』。2022年4月にはTVアニメ第1期が放送された本作品。 2026年7月8日より放送開始となるTVアニメ第2期に向けて、描き下ろしのキャラクターペアイラストを順次解禁している。 最後の第4弾として公開されたのはヘルトルーデとヘルトラウダ。姉妹かつファンオ