5月、中国国内で日本人2人が拘束された事案について、中国外務省は「日本側は企業や国民に中国の法律を順守するよう指導すべき」とコメントしました。中国外務省報道官：日本人2人は中国の法律に違反したため、法に基づき拘束された。中国外務省の報道官は24日の会見で、5月に大連で日本人2人が身柄を拘束された事案について問われ、法律に基づいた対応だと主張しました。木原官房長官は「国家輸出入禁止貨物密輸罪」に抵触した疑