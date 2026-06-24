日本の南の海上にある、台風7号と台風8号の2つの台風が同時に北上しています。台風は今後、沖縄や日本付近へ近づくおそれがありますが、そんな中で台風8号（ヒーゴス＝いちじくの意）がこの先発達せず、あさってにも熱帯低気圧に変わる予想となりました。詳しく見ていきます。 【写真を見る】【台風情報】台風8号は日本近づく前に熱帯低気圧へ変わる予想ダブル台風として近づかず台風7号は週末近畿など接近へ…九州北部