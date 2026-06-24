24日午前、JR豊肥線で、大雨による速度規制が出ていたにもかかわらず、列車が制限速度を60キロほど超えて走行していたことが分かりました 。 列車には約200人の乗客がいましたが、けがはなかったということです。 JR九州熊本支社によりますと、24日午前9時頃、豊肥線の肥後大津駅から三里木駅の間で、上りの普通列車（４両編成）が約10分間、制限速度の２倍以上となる時速約94キロで走行したということです。 当時は雨のため、