アメリカのトランプ大統領は、IAEA（国際原子力機関）による核査察を受け入れる計画はないとするイランの主張を否定し、適切な時期に現地で査察が行われると改めて主張しました。トランプ大統領は23日、イランがIAEAによる査察を受け入れ、適切な時期に行われると主張しました。また、トランプ大統領は23日、SNSへの投稿で、解除されたイランの凍結資産について「アメリカからの食料や医療用品の購入に使われる」などと主張しまし