静岡県は24日、JR東海の丹羽俊介社長が7月1日に静岡県庁を訪れ、鈴木康友知事と面会すると発表した。同社によると、リニア中央新幹線静岡工区の早期着工に向け、5〜6月に大井川周辺8市2町で開いた住民説明会の結果を報告する。