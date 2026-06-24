出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」が２４日に東京都内で開いた定時株主総会で、夏野剛社長の取締役再任案が可決されたことがわかった。筆頭株主の香港系投資ファンド「オアシス・マネジメント」は夏野氏の解任を求める株主提案をし、他の株主にも再任への反対を呼びかけたが、退けられた。