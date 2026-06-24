AKB48史上初の契約解除となった花田藍衣（21）のSNSアカウントが契約解除後も終了となっていないことに元所属メンバーらから不思議がる声が上がっている。24日午後5時現在、X、インスタグラム、TikTokは所属時と変わらず、開いたまま。関係者によると、これまで原則、元所属メンバーは契約終了の発表と同時にSNSも終了となってきたため「なんで閉じていないのか」「特別扱いされているのか」などの声が上がっている。関係者